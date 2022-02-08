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В мире8 февраля 2022 16:08

МИД КНДР заявил, что недавние ракетные запуски страны вызвали восхищение и изумление всего мира

В ведомстве отметили, что с начала текущего года Северная Корея достигла существенных успехов в укреплении обороноспособности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД КНДР заявил, что недавние ракетные запуски страны вызвали восхищение всего мира

МИД КНДР заявил, что недавние ракетные запуски страны вызвали восхищение всего мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что недавние ракетные запуски КНДР вызвали восхищение и изумление всей мировой общественности.

«Только одна наша страна не боится сказать правду США и достойно позиционирует себя перед ними, проводит испытания ракет с досягаемостью до территории США, вызывая изумление и восхищение всего мира», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что с начала текущего года Северная Корея достигла существенных успехов в укреплении обороноспособности, «начиная с непрерывных успешных запусков гиперзвуковых ракет», а заканчивая «контрольно-проверочным запуском баллистической ракеты среднего и дальнего действия "земля-земля" типа "Хвасон-12».

Как отмечается в заявлении, мировые СМИ «единодушно признают могущественную военную силу» Северной Кореи.

Напомним, 30 января появилось сообщение, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже южнокорейские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в армейских кругах сообщили, что выпущенная северокорейская ракета превысила скорость звука в 16 раз. Через некоторое время Центральное телеграфное агентство КНДР представило фотографии, которые были сделаны из космоса во время ракетного запуска.