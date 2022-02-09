В сенате США утверждают, что Шольц готов поддержать санкции по «Северному потоку — 2»

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц готов поддержать санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» и даже полную остановку проекта в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину. По крайней мере, так утверждает лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл.

По словам сенатора, в понедельник вечером он ужинал с немецким канцлером, и тогда-то, за едой, Шольц ему «подтвердил, что если вторжение произойдет, «Северный поток — 2» не будет продвигаться», передает РИА Новости.

Стоит отметить, что преемник Меркель в интервью и на пресс-конференциях, заявляя о «жестких и единых» санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, старается не упоминать слово «газопровод» и его название. Отвечая на вопросы журналистов о возможных действиях в отношении «Северного потока — 2», Шольц обычно обтекаемо говорит, что «на рассмотрении находятся все варианты», и что Германия вместе с союзниками готова «предпринять все необходимые шаги».

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