Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по ситуации с Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Польши Анджеем Дудой Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Польши Анджеем Дудой заявил о солидарности трех стран в оценке странами ситуации вокруг Украины, и главная цель переговоров лидеров государств Веймарского треугольника – найти пути деэскалации обстановки в восточной Европе.

«Наша общая цель – предотвратить войну в Европе. Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка здесь одинакова, как и позиция: новое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо, повлечет для Россия масштабные последствия – политические, экономические и, конечно, геостратегические», - приводит слова преемника Меркель РИА Новости.

Олаф Шольц добавил, что «нам нужен диалог, нам нужно решение».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в совместном заявлении Шольца, Макрона и Дуды по итогам переговоров в Берлине содержится призыв к России начать «предметный» диалог по вопросам безопасности в Европе, а также способствовать разрядке напряженности вокруг ситуации с Незалежной, а также предупреждение о том, что «любая новая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену».

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