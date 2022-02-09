ФРГ, Франция и Польша призвали Россию к «предметному» диалогу по безопасности в Европе

Лидеры трех стран на совместной пресс-конференции в Берлине Фото: REUTERS

Берлин, Париж и Варшава призвали Москву начать «предметный» диалог по вопросам безопасности в Европе, а также способствовать разрядке напряженности вокруг ситуации с Украиной. Об этом говорится в канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и лидера Польши Анджея Дуды по итогам их переговоров в Берлине.

В частности, в документе отмечается, что «три страны и впредь будут тесно согласовывать свои действия с партнерами в Евросоюзе и союзниками в НАТО с целью обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве».

Шольц, Макрон и Дуда «призывают Россию способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности на европейском континенте», при этом предупреждают, что «любая новая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену», передает ТАСС.

Напомним, накануне Макрон побывал в Москве, где встретился с главой российского государства Владимиром Путиным. Как писал сайт kp.ru, переговоры президентов России и Франции в Кремле продолжались более пяти часов. Лидеры двух стран обсуждали вопросы европейской безопасности и варианты решения украинского кризиса. После встречи Владимир Путин с Эммануэлем Макроном вышли к журналистам и рассказали, о чем они говорили и о чем договорились.

Примерно в то же время пресс-конференция лидеров двух стан проходила и в Вашингтоне. Президент США Джо Байден в Белом доме встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. По итогам своих переговоров они рассказывали о санкциях против России.