Ученые считают, что повторные заболевания штаммом «омикрон» возможны раз в 40-45 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые считают, что повторные заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» возможны довольно часто – раз в 40-45 дней. Об этом рассказал на приуроченной к Дню науки лекции врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов.

«Если говорить о нашей стране, то подвариант ВА.2 обнаружен в 44 регионах. Это может привести к новому подъему заболеваемости после небольшой передышки. Пятая волна COVID-19 может иметь несколько пиков», - сказал специалист.

По его словам, хоть в последние пару дней число заражений снизилось, радоваться рано. Тем более, что цифры по госпитализации, увы, растут – к утру 8 февраля их стало на 86,2% больше, чем накануне

«Важно понимать: когда мы видим статистику за сутки, речь идет именно о положительных тестах, полученных к этому дню. А не о людях, заболевших сейчас. С учетом времени на проведение анализов, передачу и обработку информации происходит отставание примерно на 2-3 дня. Поэтому снижение заболеваемости в цифрах на начало недели может быть связано, например, с «эффектом выходного дня» – меньше людей обращается в лаборатории, меньше делается тестов. Чтобы сказать, что у нас точно начался спад, нужно подождать еще 2-3 суток», - пояснил Алексей Водовозов.

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