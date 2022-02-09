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Экономика9 февраля 2022 4:20

Постпред России при ЕС заявил, что европейские потребители нуждаются в «Северном потоке – 2»

Россия найдет, куда продать газ, если предположить, что трубопровода не будет, заявил Владимир Чижов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Чижов заявил, что европейские потребители нуждаются в «Северном потоке – 2»

Чижов заявил, что европейские потребители нуждаются в «Северном потоке – 2»

Фото: REUTERS

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» в первую очередь необходим европейским потребителям.

- Это (запуск «Северного потока — 2») нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока — 2» не будет, — приводит слова Чижова РИА Новости.

Напомним, президентская администрация Джо Байдена вопреки призывам американских конгрессменов выступает против немедленных санкций в отношении газопровода «Северного потока — 2», поскольку не уверена, что это принесет эффект. Так ответила на вопросы журналистов в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам официального представителя вашингтонской администрации, есть расхождения во мнениях «между нами и некоторыми в конгрессе» — теми, «кто считает, что введение сейчас санкций против «Северного потока — 2» будет эффективным».