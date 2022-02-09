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Политика8 февраля 2022 21:58

Белый дом выступил против ужесточения санкций по «Северному потоку — 2»

По словам Джен Псаки, между президентской администрацией и «некоторыми в конгрессе» есть расхождения во мнениях
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Фото: REUTERS

Президентская администрация Джо Байдена вопреки призывам американских конгрессменов выступает против немедленных санкций в отношении газопровода «Северного потока — 2», поскольку не уверена, что это принесет эффект. Так ответила на вопросы журналистов в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам официального представителя вашингтонской администрации, есть расхождения во мнениях «между нами и некоторыми в конгрессе» — теми, «кто считает, что введение сейчас санкций против «Северного потока — 2» будет эффективным».

«Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Джен Псаки заявляла, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины газопровод «Северный поток — 2» не заработает. Ранее о том, что используют этот проект как рычаг давления на Москву, говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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