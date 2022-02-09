Биолог назвал грызунов «новым резервуаром» для ковида

Одна из популярных гипотез происхождения вируса-мутанта – «виноваты мыши» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из популярных версий возникновения штамма коронавируса «омикрон» заключается в том, что в происхождении особо заразного вируса-мутанта «виноваты мыши». Об этом рассказал на лекции, приуроченной к Дню науки, врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов.

Он пояснил, что «омикрон» – первый генетический вариант коронавируса, у которого появились приспособления (7 специальных мутаций), чтобы проникать в клетки организма грызунов и успешно там размножаться. Не исключено, что это результаты поиска нового резервуара для обитания возбудителя ковида.

«Мы изъяли SARS-CoV-2 из первоначального природного резервуара - скорее всего, из летучих мышей. Он эволюционировал, приспособился к людям и теперь ищет новое пристанище, запасной аэродром на случай, если мы начнем его слишком сильно прижимать антителами переболевших и вакцинированных», - сказал специалист.

Как объяснил биолог, «коронавирус ищет, куда ему еще зайти в живой природе», точно так же поступает и вирус гриппа: «живет в огромном количестве живых существ, у него есть переносчик в виде перелетных птиц».

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