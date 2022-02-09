Посол Украины в ФРГ обвинил Берлин в недостаточной финансовой поддержке Киева

Андрей Мельник Фото: посольство Украины в Германии

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил о недостаточной финансовой поддержке Незалежной со стороны Германии.

В эфире Deutschlandfunk дипломат подчеркнул, что Киев благодарен Берлину и ценит его помощь.

- Только все относительно, и если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом, — заявил Мельник.

По его словам, за последние несколько лет Германия выделила Украине на развитие 771 миллион евро, в списке страна находится на одном уровне с Южным Суданом или Сомали.

Напомним, Андрей Мельник заявил, что Украина хочет получить от Германии военные корабли и систем ПВО, указав на то, что данный вопрос является одним из главных на повестке дня в переговорах двух стран. Однако в Минобороны ФРГ ответили, что политика по поставкам оружия неизменна, указав на то, что ранее немецкие власти четко заявили, что летальное оружие Украине не поставляется. Однако Германия передаст Украине мобильный госпиталь.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что властям Украины стоит придерживаться «более умеренной риторики» в вопросе поставок оружия из Германии. Парламентарий отметила, что ей непонятны постоянные «выпады» в сторону Берлина от Киева. Она подчеркнула, что Германия в течение