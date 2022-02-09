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Политика9 февраля 2022 5:41

Лавров потребовал от ООН провести арбитраж из-за проблем с американскими визами

Некоторые российские дипломаты не могут покинуть Соединенные Штаты даже по серьезным причинам, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что передал генсеку организации Антониу Гутерришу послание от главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова с требованием провести арбитраж из-за проблем с американскими визами.

- Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра (иностранных дел РФ), в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Постпредство России при ООН испытывает проблемы из-за визовой политики США, отметил Небензя. Он уточнил, что некоторые российские дипломаты не могут покинуть Соединенные Штаты даже по серьезным причинам.

Ранее несколько российских дипломатов не смогли принять участие в сессии Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Мероприятие проходило под эгидой ООН. Российским дипломатам отказали в выдаче виз США, и делегации РФ пришлось участвовать в сессии в усеченном составе. Информацию о том, что дипломатам из России отказано в выдаче американских виз, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.