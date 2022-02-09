Постпред России при ООН заявил, что Запад накачивает Украину наступательным оружием

Российский постпред при ООН заявил, что Запад накачивает Украину наступательным оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад накачивает Украину наступательным оружием.

- Вы знаете, что западные партнеры в нарушение минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным. Вы знаете о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения, — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять оружие Киеву, чтобы не спровоцировать обострение украинского кризиса. Министр напомнила, что Германия придерживается принципа не поставлять вооружение в кризисные регионы, заявив, что предоставление оружия курдам на севере Ирака было вызвано исключительными обстоятельствами и отсутствием стороны, с которой можно было бы вести диалог для решения проблем дипломатическим путем. Она заявила о стремлении Германии к деэскалации украинского кризиса мирным путем. В то же время Кристин Ламбрехт не исключила отправку дополнительных сил в Литву в случае обострения ситуации вокруг Украины.