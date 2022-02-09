Полиция возбудила административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Моргенштерн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Набережных Челнов возбудили административное дело против рэпера Моргенштерна. Причиной стала пропаганда наркотиков. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Уточняется, что была проведена лингво-ботаническая экспертиза. Специалисты сообщили, на по краям татуировки на груди рэп-исполнителя «изображено растение, похожее на коноплю». Артист отказался признавать вину.

Кроме того, специалисты выявили пропаганду наркотиков в трех клипах Моргенштерна. Речь идет о таких видео, как «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сообщил, что защита будет обжаловать постановление.

3 июня 2021 года Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в совершении преступления по статье о пропаганде наркотиков и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности в тот раз было заявлении о проверке его клипов «Розовое вино – 2» и «Family».

В том же месяце московская полиция закрыла дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков в клипах. Музыкант смог избежать дальнейшего разбирательства после проверки, которую провел отдел по контролю за оборотом наркотиков. Тогда речь шла о песнях Моргенштерна «Smoke», «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».