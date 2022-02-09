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Политика9 февраля 2022 10:08

Песков не подтвердил информацию, что Послание Путина Федеральному собранию пройдет в марте

Официальный представитель Кремля уточнил, что решение примут, исходя из эпидемиологической обстановки
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Точная дата Послания президента Федеральному собранию пока не определена

Точная дата Послания президента Федеральному собранию пока не определена

Фото: REUTERS

Пока нет окончательного решения по срокам и формату Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию журналистов, что мероприятие запланировано на март.

"Как только будет принято окончательное решение - а не в последнюю очередь для принятия этого решения будет играть роль эпидемиологическая ситуация - мы вас проинформируем", - уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, окончательное решение зависит от того, какой будет эпидемиологическая обстановка в стране.

Напомним, в 2021 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Дмитрий Песков сообщал, что в 2022 году мероприятие может состояться раньше, в начале года.

В конце декабря 2021 года прошла очередная большая пресс-конференция главы государства. Российский лидер отвечал на вопросы журналистов больше четырех часов.