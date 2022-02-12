Отец студентки МГУ Тепляковой назвал стоимость психологической консультации у Алисы

Психологическая консультация у 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей. Длительность сеанса - один академический час. Об этом в "Живом журнале" написал ее отец Евгений.

Он также отметил, что платить "уникальному специалисту" "финансово потянут" далеко не все. Так он ответил на вопрос в комментариях от женщины, которая узнавала у него, сможет ли Алиса подтянуть ее сына на нужный уровень.

- Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются, - ответил в комментариях Евгений Тепляков.

Фото: скрин с ЖЖ Евгения Теплякова

Ранее сайт kp.ru писал о том, что зимняя сессия у Алисы Тепляковой не задалась. Девочка сдавала экзамены в индивидуальном порядке в конце декабря, а не в январе вместе с одногруппниками. Евгений Тепляков во время экзамена по введению в психологию ждал дочь возле охраны. Однако отметка "два" по профильному предмету его так разозлила, что он устроил потасовку: