Пересдать «хвосты» 9-летней студентке Алисе Тепляковой поможет дистанционка

Фото Алисы со студенческим билетом МГУ облетело все СМИ. Фото: Семейный архив

Обучение 9-летней Алисы Тепляковой, поступившей в этом году на психологический факультет старейшего вуза страны продолжает вызывать море вопросов. И чем больше о ее истории узнаешь, тем больше недоумения возникает.

Девочка, как мы знаем со слов ее папы, в школу не ходила, а обучалась дома (как и ее братья – сестры). Программу по всем предметам с ней проходили папа и мама, а промежуточные и итоговые аттестации девочка должна была сдавать в школе, к которой была прикреплена – таковы правила семейного формата. Казалось бы – такой умницей нужно гордиться направо и налево! Однако за все время, что семья на слуху, а это уже почти девять месяцев, школа хранит ледяное молчание. Почему?

ПЕРВЫЙ КЛАСС В 4 ГОДА

Весной, когда все только узнали про чудо-девочку, которая получила школьный аттестат в 8 лет и успешно сдала ЕГЭ, ее родители рассказывали, что с рождения занимались с дочкой и в 4 года хотели отдать ее в первый класс, потому что Алиса уже умела читать и считать. Но не вышло.

- У нас в первый класс берут с 6,5 лет, однако у родителей есть право самим найти образовательное учреждение, которое согласится зачислить ребенка младшего возраста на своих условиях. Мы обращалась во многие школы, но везде получили отказ. Алиса даже письмо Путину писала, однако и там нам ответили примерно то же, что и везде: мол, идите в садик и играйте в песочнице,- объяснял в беседе с kp.ru Евгений.

Хождение по мукам, безусловно, возвышало Тепляковых. Между тем, оказалось, что им попадались не только бесчувственные чинуши. В соцсетях опубликована копия ответа Департамента образования города Москвы на обращение к ним Е.В.Теплякова через официальный сервер правительства. В письме сказано: «вопрос зачисления вашего ребенка в ГБОУ «Школа N 626 имени Н. И. Сац» на 2017-2018 учебный год решен положительно». Дата - 17 июня 2017 года, то есть первоклассницей Алиса могла стать в 5 лет и 1 месяц.

Почему Евгений об этом умалчивает, непонятно. Лишь на днях выложил запись более раннего интервью, где рассказал, что в 626-ю школу они приходили после тестирования Алисы в ЦПМПК (Центральная психолого-медицинская педагогическая комиссия), директор согласилась взять пятилетнюю девочку, но предложила семейное образование. В первый же год Алиса закрыла программу сразу за 4 класса, а потом и оставшиеся 5-11 классы. Как ей это удалось? Секрет.

Что еще знаем со слов отца? Литературу Алиса прошла по верхам, не читала Толстого, Достоевского и прочие ненужные и непонятные детям программные произведения. Историю папа тоже подчистил, скрыв от малышки «кровавые» страницы. Английский девочка не учила. Тем не менее сдала ОГЭ по шести предметам: физике, информатике, русскому языку, математике, биологии и химии, а знание остальных предметов подтвердили итоговые диагностики. По четырем сдала ЕГЭ. Ни оценки, ни баллы Алисы родители не разглашают.

Уже в семь лет Алиса должна была стать самой-пресамой юной выпускницей страны, однако из-за бюрократии школьный аттестат ей выдали только в мае 2021-го. «Потеряла год», сокрушался папа.

КОСЯК СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

- Почему никто не спрашивает директора школы: расскажите, как вы принимали экзамены у Алисы? - недоумевает основатель проекта «Альтернативное образование в России» и папа троих детей-«семейников» Алексей Семёнычев.

- Спрашивали, конечно, школу. И не раз. Но директор отказывается от комментариев. 626-я – знаете такую?

- Не знаю, среди наших не фигурировала. Да и не удивительно, что школа молчит. История с Тепляковыми странная.

Как пояснил Алексей, у семейников ускоренное образование не сенсация, многие дети опережают сверстников на 1-2 класса. Но не на семь, как Тепляковы. Как обычно ускоряются? Часть предметов, например, географию, биологию реально пройти за 2-3 месяца и сдать на тройку, если эти предметы не нужны для поступления. А в освободившееся время дети углубляют знания по тем предметам, которые им интересны: участвуют в олимпиадах, проходят программу за следующий класс, читают, путешествуют, учат языки… Море вариантов сделать жизнь ребенка интересной! Главное - раскрыть таланты ребенка, развить их. Родители работают на то, чтобы реализовать потенциал ребёнка, а не на то, чтобы быстро-быстро пройти школу. Тепляковы же двинули штурмовать МГУ. Кто-то интересовался, что Алиса хочет сама в девять лет? Ей точно было нужно на психфак? Журналисты ее спрашивали, девочка отвечала: «Папа знает».

- Не понимаю, как Тепляковым удалось договориться со школой об аттестации сразу за несколько классов. Любого другого замучали бы вопросами и проверками, что это там за юный гений. Да и сдавать экзамены офлайн очень сложно: ребенок один на один с учителем, при желании всегда можно завалить. Поэтому «семейники» обычно сдают аттестации в онлайн-школах. Удивительно, что никто из чиновников не задавал папе очевидных вопросов: как он обучает пять разновозрастных детей в одной комнате? По каким учебникам и программам они учатся?

- Возможно, Евгений выбрал офлайн, чтобы доказать: у них все по-честному? Ведь понятно, что онлайн сдавать проще, есть возможность где-то что-то подсмотреть. А при офлайн сдаче такие подозрения даже не возникают. Ведь есть мнение, что Тепляковы «хакнули» систему образования.

- Ничего они не «хакнули», а пошли за системой. Сначала школа, потом вуз, потом работа… А здравый смысл где? Какой психолог из ребенка в 14 лет? Для родителей сдача аттестаций, переход из класса в класс важнее интересов дочери. Тепляковы – не семейное образование, это косяк семейного образования. А по поводу сдачи экзаменов Алисов академик Асмолов правильно сказал: перед нами феномен хорошей памяти, возможно, наследственной. Сдать легко, когда у тебя хорошая память. Но можем ли мы говорить про высокое самоопределение личности, про самосознание?

ОНЛАЙН-СПАСИТЕЛЬ

Коль аттестации, оценки, баллы держат в тайне и Тепляковы, и школа, наблюдающих за этой ситуацией, что называется, начинают терзать смутные сомнения…

Судя по тому, как папа девочки яростно добивался особых условий для обучения дочки в вузе, брать нахрапом для него – привычное дело. Может, он и в школе действовал так же? На экзамене по психологии в МГУ Евгений устроил скандал из-за того, что Алису держали в аудитории больше часа. Так ведь аттестация в школе длится час, а то и полтора, и тоже за закрытой дверью. А Алиса была еще младше, чем сейчас.

Кроме того, итоговые аттестации за 11 класс девочка проходила в разгар пандемии, когда зум стал спасением для школ. Не онлайн ли она аттестовывалась? ДВИ по биологии – дополнительное вступительное испытание на психфак МГУ точно проходило в режиме онлайн. Да, строго говоря, за абитуриентами приглядывали через веб-камеру, чтобы не списывали. Но попробуй уследи за всем потоком. Ну и в любом случае: дома сдавать – в теплой знакомой обстановке - даже стены помогают. Теплякова на ДВИ получила 48 баллов из 100 возможных.

Вот и сейчас онлайн может выручить Алису. В феврале девочке предстоит пересдача зимней сессии, которую она завалила. А в МГУ как раз объявили, что с 7 по 22 февраля занятия могут переводиться в дистанционный формат, окончательное решение за деканатами. Будут ли пересдавать хвосты в режиме онлайн на психфаке, пока неясно.

КСТАТИ

Секрет в мнемотехниках?

Александр Асмолов - академик Российской академии образования, профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС, член Совета по правам человека – сделал за последние дни немало жестких заявлений по поводу ситуации с Алисой Тепляковой. «Не сенсация, я большая трагедия маленького ребенка», ««опасный эксперимент». Академик считает, что секрет сдачи девочкой ЕГЭ – в особой методике по тренировке памяти.

- Благодаря таким методикам развивается так называемая эйдетическая или фотографическая память. Эйдетическая память позволяет ребенку считывать большие массивы информации, - пояснил kp.ru Александр Асмолов.

Курсы развития памяти сейчас популярны в онлайн-образовании, в частности, при подготовке к ЕГЭ и при сдаче школьной программы экстерном. Тренировки - как в спорте. На результат. В одной популярной школе мне рассказывали, что запоминать тысячу иностранных слов за день - это примерно 30-40 часов тренировки над навыком, и тогда всю лексику школьной программы иностранного языка реально запомнить за 2 дня. Скорочтение – тоже одна из методик, повышающая эффективность усвоения информации. Тепляковы не раз говорили, что первым делом учат детей быстро читать, и потом они сами «глотают» горы литературы. Скорость чтения Алисы, к примеру, 300 слов в минуту, то есть 100-200 страниц в день. Школьная норма для обычного четвероклассника – 80 слов в минуту.

Евгений Тепляков за всеми заявлениями в СМИ внимательно следит. И реагирует в семейном блоге. Из свежего:

«ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ очередного фейка, который тиражируют по всем сми. Наши дети никогда не использовали никакие мнемотехнические приемы. Они с ними вообще не знакомы. Асмолов никогда не видел Алису. Алиса не проходила ни одного «тестирования одаренности» на психфаке».

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