Ученые Минобороны нашли способ выявлять коронавирус за 30 минут

Новый метод выявления возбудителя коронавирусной инфекции позволяет в режиме реального времени выделить вирус у носителя Фото: REUTERS

Военные учение войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали новый способ тестирования на коронавирус, он в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им по точности. Журналистов собрали у одного из российских научно-исследовательских институтов столицы, чтобы показать установку в действии.

- Новый метод выявления возбудителя коронавирусной инфекции позволяет в режиме реального времени выделить вирус у носителя с точностью не менее 95%, - сообщили в Минобороны России.

Представителям СМИ были продемонстрированы специальные лаборатории по изготовлению и работе с новыми наборами реагентов "КовиГен-LAMP", пользоваться которыми уже учат персонал медучреждений Минобороны.

- После обучения, молодые специалисты с помощью реагентов легко обнаруживают РНК коронавируса SARS-СоV-2 новым методом петлевой изотермической амплификации. Отличительной особенностью нового набора реагентов является наличие в его составе специального буфера, обеспечивающего полную инактивацию коронавируса и готовность образца к проведению анализа в течение 1 мин, - заявили эксперты Минобороны.

Одно исследование занимает всего 30 минут: забор материала из носа ведется такой же палочкой, но вирус обезвреживается специальным реагентом (ноу-хау российских военных) всего за 1 минуту, после чего специалист может его исследовать. Известно, на подготовку пробы к ПЦР-исследованию уходит час, еще час на само исследование. Очевидно, что новый способ может скоро вытеснить традиционные.

В военном ведомстве отметили, что новый набор реагентов разработанный специалистами кировского филиала 48 Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ совместно с коллегами из Научно-производственной фирмы "Синтол" позволит использовать его для диагностики Covid-19 в стационарных и мобильных клинико-диагностических лабораториях учреждений Минобороны России и гражданского здравоохранения.

КСТАТИ

Массового заболевания российских военнослужащих коронавирусом удалось избежать благодаря системе сплошного тестирования и раннему выявлению. Высокая смертность и тяжелые формы течения заболевания как в России, так и в мире являются последствием позднего выявления факта заражения.

В настоящее время в медучреждениях Минобороны России в 7,7 раз больше ПЦР-лабораторий, чем в системе гражданского здравоохранения. Ежесуточно проводится более 10 тысяч ПЦР-исследований.

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