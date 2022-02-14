Страны «Большой семерки» сообщили о готовности ввести санкции против России Фото: REUTERS

Страны «Большой семёрки», в которую входят CША, Канада, Великобритания, Италия, Германия, Франция и Япония, готовы ввести санкционные меры в отношении Москвы в случае «вторжения» России на Украину. Об этом говорится в заявлении министров финансов G7, которое опубликовало британское правительство на своем сайте, отметив при этом, что ограничения приведут к «масштабным и незамедлительным последствиям» для экономики страны.

«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики», - говорится в заявлении, где также отмечается, что любая дальнейшая агрессия Москвы в отношении Украины будет «встречена быстрым и скоординированным силовым ответом».

Напомним, в Европейском союзе и Вашингтон долгое время говорят о подготовке санкций на случай «агрессии» в отношении Украины. Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что координирует содержание возможных ограничений в отношении Москвы с представителями США и основных европейских государств. При этом в Кремле ни раз говорили о том, что Москва не планирует ни на кого нападать.