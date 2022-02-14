Зеленский считает, что членство в НАТО гарантирует безопасность Украины

Зеленский объяснил, для чего Украине вступление в НАТО. Фото: preussische-ostbahn.de

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится в НАТО. Зеленский объяснил мотивацию этого стремления. По словам президента Украины, членство в альянсе станет гарантией безопасности и территориальной ценности этой страны. Об этом Зеленский сказал в понедельник 14 февраля во время брифинга после встречи с канцлером ФРГ Шольцем.

«Желание Украины относительно Евросоюза, относительно укрепления своих границ, относительно будущего Альянса, относительно наших амбиций вы прекрасно знаете. Кроме того, что это желание нашего государства, кроме того, что есть война на востоке, мы понимаем, что членства в НАТО мы бы хотели, и да, это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности», - цитирует Зеленского РИА Новости.

Зеленский выразил сожаление, что не все в этом вопросе зависит от Украины.

«Все точки над «і», к сожалению, пока я расставить не могу. Потому что не все, к сожалению, зависит от Украины», - сказал он.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Великобритании Пристайко в эфире радио BBC неожиданно заявил, что его страна может отказаться от вступления в НАТО, чтобы остановить войну. Подробности здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия уже оказала Украине помощь на 2 млрд евро и готова продолжать такую поддержку.