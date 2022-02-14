Зеленский заявил, что покинувшие страну олигархи сами вынесли себе приговор

Зеленский заявил, что покинувшие Украину олигархи сами подписали себе приговор. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский заявил о большой проблеме с олигархами, покинувшими страну. Украинский президент заявил, что они сами вынесли себе приговор. Об этом Зеленский сказал в понедельник 14 февраля во время совместного брифинга с канцлером Германии Шольцем после встречи в Киеве.

«Большая проблема с олигархами. Они вынесли себе приговор», - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады, покинувших в эти дни страну, срочно вернуться в Украину. Зеленский уточнил, что он просит депутатов вернуться в течение 24 часов, иначе будут сделаны «серьезные выводы».

Сам Владимир Зеленский не вывозил из страны свою семью. Об этом он также заявил во время брифинга с Шольцем. «Это очень важно для страны и общества», - сказал Зеленский, комментируя тот факт, что его семья в кризисный период не покидает пределов Украины. Подробности здесь на kp.ru.