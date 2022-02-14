Захарова предложила Bloomberg извиниться за сообщение о «нападении России на Украину» 15 февраля

Мария Захарова высмеяла агентство Bloomberg, которое назначило дату "нападения" России на Украину на 15 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России высмеяла американское агентство Bloomberg за сделанный несколько дней назад прогноз о «нападении» России на Украину 15 февраля. Захарова назвала агентство «средством массовой дезинформации» и предложила его представителям извиниться за фейк, пока они не «превратились в тыкву».

«Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля «Россия нападет на Украину». Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?», - написала Мария Захарова в Telegram.

Захарова провела параллель со сказкой о Золушке, отметив, что до назначенной агентством «даты нападения» осталось немного времени, и в полночь, с наступлением 15 февраля, могут произойти определенные метаморфозы.

«Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, - в крыс», - написала она.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден также спрогнозировал дату гипотетического «нападения» России на Украину. Американский президент заявил, что это случится 16 февраля. Президент Украины Зеленский подписал указ, объявляющий этот день Днем единения, когда все украинцы должны слушать гимн и носить ленточки национальных цветов.