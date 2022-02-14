Лавров рассказал генсеку ООН о переговорах России с НАТО по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 14 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Беседа прошла в режиме видеоконференции, обсуждались многие мировые проблемы.

Как говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства, «состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных международных сюжетов (Сирия, Ливия, деятельность Миссии ООН в Косово), в том числе в контексте председательства России в Совете Безопасности ООН в феврале».

«Лавров подробно проинформировал генсекретаря ООН о ведущихся переговорах со странами – членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России», - сообщили в МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 14 февраля, президент России Владимир Путин встретился с Сергеем Лавровым. Обсуждали, как идут наши переговоры с НАТО.

Глава МИД рассказал, что в ведомстве «получили две маленькие бумажки», в которых «сказано: не волнуйтесь, надо продолжить диалог, главное обеспечьте деэскалацию». Лавров отметил, что считает это пренебрежением ключевой нормой, поскольку ни одна организация не может считать себя главной на пространстве ОБСЕ, однако не исключает возможности договориться с западными партнерами.

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