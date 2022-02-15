Политолог объяснил, что подтолкнет Украину к отказу от НАТО Фото: REUTERS

Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, какие факторы подтолкнут Украину к отказу от сотрудничества с НАТО. Он уверен, что для реализации такого сценария будет достаточно того, чтобы западные партнеры надавили на страну.

Тогда возможен вариант, что Киев сам откажется от нацеленности на членство в НАТО. Это поможет устранить военную угрозу.

Подобный расклад окажется удобным для США, чтобы «сохранить лицо».

- У них есть все рычаги для того, чтобы вынудить президента и Верховную Раду исключить из Конституции соответствующую статью, — сказал эксперт «Ридусу».

13 февраля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью «Би-би-си Радио 5» подчеркнул, что в Киеве допускают отказ от

Вступления в Организацию североатлантического договора при условии, что это поможет избежать столкновения с Россией.

Чтобы не было разночтений, ведущий переспросил еще раз: «Я хотел бы уточнить, что именно вы сейчас сказали, чтобы не напутать с переводом. Когда я поинтересовался, готова ли ваша страна рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО, если это остановит войну, вы сказали: «Это возможно». Это действительно то, что вы сейчас рассматриваете — отказ от присоединения к НАТО?»