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Политика15 февраля 2022 4:17

Посольство США в Минске заявило, что американцы должны немедленно покинуть Белоруссию

Дипломаты связали это с "риском задержания" и "наращиванием российской военной мощи" на территории страны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (42)Комментарии (42)(42)
Американцев призвали срочно покинуть Белоруссию

Американцев призвали срочно покинуть Белоруссию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Соединенных Штатов в Минске выступило с призывом к американцам, в котором говорится о необходимости немедленно покинуть территорию Белоруссии.

"Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Тем же, кто только собирался посетить белорусское государство, посоветовали отказаться от этих планов.

В качестве аргументов дипломаты привели "наращивание военной мощи" России вдоль границы Белоруссии с Украиной, "риск задержания" и "произвольное применение законов".

В число мест, посещение которых американцам не рекомендуется, Госдеп также включил Молдавию и Приднестровье.

Как ранее писал сайт kp.ru, американское посольство на Украине призвало граждан США, которые до сих пор остаются на территории Незалежной, срочно покинуть страну.