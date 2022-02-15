Посольство США в Минске заявило, что американцы должны немедленно покинуть Белоруссию

Американцев призвали срочно покинуть Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Соединенных Штатов в Минске выступило с призывом к американцам, в котором говорится о необходимости немедленно покинуть территорию Белоруссии.

"Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Тем же, кто только собирался посетить белорусское государство, посоветовали отказаться от этих планов.

В качестве аргументов дипломаты привели "наращивание военной мощи" России вдоль границы Белоруссии с Украиной, "риск задержания" и "произвольное применение законов".

В число мест, посещение которых американцам не рекомендуется, Госдеп также включил Молдавию и Приднестровье.

Как ранее писал сайт kp.ru, американское посольство на Украине призвало граждан США, которые до сих пор остаются на территории Незалежной, срочно покинуть страну.