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Политика15 февраля 2022 12:06

Путин заявил, что Россия за десятилетия не допустила ни одного сбоя поставок энергоресурсов

Президент РФ назвал Германию одним из приоритетных партнеров
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин и Олаф Шольц

Владимир Путин и Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Россия является надежным поставщиком энергоресурсов десятилетиями, и за это время не было ни одного сбоя в поставках энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России", - подчеркнул российский лидер, добавив, что у участников этой экономической деятельности высокий уровень доверия друг к другу.

Владимира Путин добавил, что Берлин – это один из приоритетных партнеров Москвы, а в Европе и вовсе – крупнейший.

"Что касается европейского измерения, то это наш самый большой, крупный торгово-экономический партнер", - констатировал Путин.

Президент России также обратил внимание, что в 2021 году товарооборот РФ и ФРГ вырос более чем на 36%.

Как ранее писал сайт kp.ru, на переговоры Владимира Путина и Олафа Шольца, которые проходят 15 февраля 2022 года в Москве, переводчиков не позвали.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что большая часть переговоров российского лидера с канцлером ФРГ будет посвящена ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности в Европе.