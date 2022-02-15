Захарова предложила Столтенбергу высказаться по невыполнению Киевом минских соглашений

Мария Захарова предложила Столтенбергу прокомментировать невыполнение Киевом минских соглашений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу высказаться по поводу невыполнения Киевом минских соглашений. После того, как во время пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг заявил, что Россия в случае признания ДНР и ЛНР нарушит международное право и усложнит урегулирование в рамках минских договоренностей, Захарова обратилась к генсеку альянса с вопросом в своем Telegram.

«Хочется уточнить у Столтенберга, когда НАТО выскажет озабоченность по поводу невыполнения Киевом минских соглашений, принятия законов, прямо противоречащих Комплексу мер, и блокирования работы контактной группы? Причём тут НАТО? Вот и я об этом», - написала Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над «непонятливостью» польского журналиста, задавшего вопрос о «вторжении России» после того, как глава МИД России несколько раз прокомментировал эту тему. Подробности здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что Мария Захарова предложила агентству Bloomberg извиниться за фейковую информацию, в которой сообщалась точная дата гипотетического «вторжения» России в Украину.