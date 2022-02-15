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Политика15 февраля 2022 15:59

Путин заявил, что после отвода войск Россия будет действовать по обстановке

Владимир Путин рассказал, от чего будут зависеть действия России после отвода части войск от украинской границы
Мария ПАВЛОВА
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Владимир Путин заявил, что после возвращения части задействованных в учениях войск в места дислокации Россия будет действовать по обстановке.

Владимир Путин заявил, что после возвращения части задействованных в учениях войск в места дислокации Россия будет действовать по обстановке.

Фото: REUTERS

Владимир Путин заявил, что Россия будет действовать в зависимости от обстановки после того, как часть войск, участвовавших в учениях на территории граничащих с Украиной регионов, отправляется в места дислокации. Об этом Путин сказал во вторник 15 февраля во время пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Переговоры лидеров России и Германии длились около четырех часов, это была первая очная встреча Путина и Шольца.

«Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах», - сказал Путин, отметив, что пока никто не может предсказать, как будет складываться обстановка, так как это зависит не только от России.

В то же время канцлер ФРГ Шольц назвал хорошим знаком отвод российских военных после учений. Подробности здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, так как это право государства.