Сергей Шойгу вручил специальный шлем летчику, совершившему более 300 полетов в Сирии Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил специальный шлем летчику, совершившему более 300 полетов в Сирии.

- Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Сергей Шойгу ввел новую традицию - вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов, — говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Напомним, сегодня, 15 февраля, Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ РФ в Средиземном море. В том числе, руководитель военного ведомства в пункте материально-технического обслуживания ВМФ России в Тартусе заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Он был посвящен выполнению совместных учебно-боевых упражнений российскими кораблями и самолетами ВКС России по поражению кораблей условного противника.

Также министр информировал президента Сирии Башара Асада о ходе учений. Также стороны обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и гуманитарную помощь России сирийцам.