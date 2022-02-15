Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 февраля 2022 18:33

ООН призвала британские СМИ избегать риторики, ведущей к эскалации украинского кризиса

В ООН заявили о недопустимости в СМИ риторики, ведущей к эскалации кризиса вокруг Украины
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ООН призывает СМИ не использовать риторику, которая может способствовать обострению кризиса вокруг Украины.

ООН призывает СМИ не использовать риторику, которая может способствовать обострению кризиса вокруг Украины.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О необходимости избегать риторики, которая может привести к эскалации украинского кризиса, заявили в ООН. Об этом во вторник 15 февраля высказался официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя публикации о времени гипотетического «вторжения» России в Украину в британских СМИ.

«В любой ситуации, когда есть риск конфликта, будь это нынешняя ситуация или иная, ведущая к эскалации риторика опасна и ее следует избегать», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Представитель генерального секретаря ООН отметил важность того, чтобы слова были направлены на дипломатическое решение вопросов.

Ранее сообщалось, что американское агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждается, что «нападение России на Украину» произойдет 15 февраля. Эту информацию изданию сообщили некие «чиновниках», чьи имена, должности и национальная принадлежность не раскрываются. Подробности здесь на kp.ru.

Президент США Джо Байден во время участия в видеоконференции 11 февраля с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал «датой вторжения России» на Украину 16 февраля. После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и сообщил, что 16 февраля в Украине будут праздновать День единения.