ООН призвала британские СМИ избегать риторики, ведущей к эскалации украинского кризиса

ООН призывает СМИ не использовать риторику, которая может способствовать обострению кризиса вокруг Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О необходимости избегать риторики, которая может привести к эскалации украинского кризиса, заявили в ООН. Об этом во вторник 15 февраля высказался официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя публикации о времени гипотетического «вторжения» России в Украину в британских СМИ.

«В любой ситуации, когда есть риск конфликта, будь это нынешняя ситуация или иная, ведущая к эскалации риторика опасна и ее следует избегать», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Представитель генерального секретаря ООН отметил важность того, чтобы слова были направлены на дипломатическое решение вопросов.

Ранее сообщалось, что американское агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждается, что «нападение России на Украину» произойдет 15 февраля. Эту информацию изданию сообщили некие «чиновниках», чьи имена, должности и национальная принадлежность не раскрываются. Подробности здесь на kp.ru.

Президент США Джо Байден во время участия в видеоконференции 11 февраля с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал «датой вторжения России» на Украину 16 февраля. После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и сообщил, что 16 февраля в Украине будут праздновать День единения.