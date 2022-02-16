Песков посоветовал "завести будильники", переживающим за ночное "вторжении" России на Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал всем, кто переживает за ночное "вторжении" России на Украину "завести будильники".

Он также предложил им самим в этом убедиться. В Кремле, как отметил Песков, с иронией отнеслись к сообщениям западных СМИ про российское "вторжение" под утро. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее представитель Кремля рассказал журналистам, что российский лидер Владимир Путин с юмором относится к публикациям о якобы планируемом "вторжении" России на Украину, в которых называют даже дату. По его словам, глава государства "иногда даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война".

До этого президент США Джо Байден во время участия в видеоконференции 11 февраля с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал "датой вторжения России" на Украину 16 февраля. Об этом писало издание Politico. А ранее Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждалось, что "нападение России на Украину" произойдет 15 февраля.