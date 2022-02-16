Фрегаты НАТО попытались вести разведку кораблей России во время учений

Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время проведения учений Военно-морского флота в Средиземном море.

- Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во вторник, - сообщил РИА Новости информированный источник.

Также отмечается, что в результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей альянса, определили параметры их движения и взяли их на сопровождение.

Напомним, в Баренцевом море накануне стартовали учения Северного флота России. В маневрах принимают участие около 20 кораблей, в том числе ракетный крейсер "Петр Великий" и фрегат "Адмирал Горшков".

В субботу, 12 февраля, около 10.40 (по московскому времени) отряд кораблей Тихоокеанского флота столкнулся в районе проведения планового учения в территориальных водах России в районе острова Уруп Курильской гряды с подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния".