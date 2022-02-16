В ЛНР заявили о размещении Киевом более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе Фото: штаб Операции объединенных сил

Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

Как уточнили в Луганске, боевая техника сосредоточена у поселка Подлесное. Речь идет о 22 танках Т-72, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Напомним, накануне представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о гибели сотрудника Народной милиции самопровозглашенной республики в результате снайперского обстрела военных Украины.

Как писал сайт Kp.ru, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Генеральный штаб ВСУ разработал план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Украина «под лозунгами мира реально ведет подготовку к войне».