Видео возвращения российской военной техники с учений в Крыму попало в Сеть Фото: Министерство обороны РФ

Видео движения автомобильной колонны подразделений Южного военного округа по Крымскому мосту в пункты постоянной дислокации предоставили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения соединения материально-технического обеспечения Южного военного округа после завершения мероприятий боевой подготовки приступили к совершению марша на штатной технике в пункт постоянной дислокации», - заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что ранее военные приняли участие в плановых тактических учениях на общевойсковых полигонах Крымского полуострова.

Как уточняется, на данный момент часть маршрута автомобильной колонны общей протяженностью более 500 километров проходит по участку трассы «Таврида» по Крымскому мосту через Керченский пролив. По маршруту организована работа постов дорожно-комендантской службы, а автоколонну сопровождают экипажи военной автомобильной инспекции.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили о возвращении российских военных из Крыма после плановых учений. Как сообщал сайт kp.ru, возвращаться в пункты постоянной дислокации начали и военные Западного военного округа, которые проводили учения с белорусскими военнослужащими.

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