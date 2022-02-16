Российские лыжницы выиграли бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине Фото: REUTERS

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевывали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине в среду, 16 февраля.

В финал вышли сборные России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, США, Австрии, Швейцарии, Франции и Польша.

Как писал сайт kp.ru, в финальной передаче эстафеты сразу пять лыжниц вышли в лидеры. Юлия Ступак стала отходить на пятое место. Непряева стала четвертой в 2,9 секундах в финальном забеге. Отрыв между двумя группами вскоре сократились и Непряева была вблизи первой и второй позицией.

В итоге на финиш Непряева приехала третьей. Золото взяла Германия, а второе место заняла Швеция.

Напомним, сегодня, 16 февраля, российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине.