Путин встретится с Лукашенко 18 февраля 2022 в Москве

Путин встретится с Лукашенко 18 февраля в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, проведет встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Переговоры состоятся в Москве.

Как сообщается на сайте Кремля, политики планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

Напомним, предыдущая встреча двух лидеров прошла 29 декабря 2021 в Санкт-Петербурге. Общение глав государств продолжалось около трех часов.

В ходе встречи президенты обсудили главные вопросы актуальной повестки. Беседа Владимира Путин и Александра Лукашенко проходила в Константиновском дворце. Они также пообщались неформально за обедом. Перед встречей Владимир Путин заехал за своим коллегой на машине.

Напомним, во вторник, 15 февраля, Путин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.