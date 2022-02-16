В США назвали Байдена «посмешищем» после его обращения к россиянам

Джо Байден Фото: REUTERS

Читатели сайта американского телеканала ABC News раскритиковали американского лидера Джо Байдена за его обращение к россиянам по поводу ситуации вокруг Украины.

По мнению пользователей, президент США устроил «показную истерию», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

- Почему только США говорят о неизбежности российского вторжения в Украину? — спросил один из читателей.

- И снова Байден показал себя посмешищем на весь мир… черт возьми, над ним смеются и в Корее, и в Китае. Вторжения никогда и не должно было быть. Теперь Байден снова сел в лужу со своим плутовством, — заявил другой пользователей.

Кроме того, американцы призвали Байдена призвать свою ошибку, как это было с Афганистаном.

Ранее бывший глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Джон Соэрс заявил, что Запад излишне нагнетает обстановку вокруг Украины. Соэрс усомнился, что российский лидер Владимир Путин когда-либо планировал «вторжение» на Украины, так как это «слишком рискованный шаг». Специалист считает, что Москва добилась ряда важных успехов. В частности, сделала свои обеспокоенности главной темой международной повестки.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин с юмором относится к публикациям о якобы планируемом «вторжении» РФ на Украину, в которых называют даже дату. По его словам, глава государства «иногда даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война». Дмитрий Песков добавил, что к подобной информации западных журналистов «трудно относиться с пониманием».