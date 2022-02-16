МИД России назвал поразительной степень абсурда заявлений о «вторжении» РФ на Украину

Мария Захарова назвала абсурдными заявления западных СМИ о гипотетическом "вторжении" России в Украину. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поразительной степень абсурда заявлений западных СМИ о якобы предполагающемся «вторжении» России в Украину. Такое заявление она сделала в среду 16 февраля во время брифинга.

Захарова подчеркнула, что Россия действует открыто и готова отвечать на вопросы и разъяснять суть мероприятий по укреплению обороны Союзного государства.

«Несмотря на абсурдность обвинений в наш адрес, мы никогда не пытались уклоняться от разъяснения сути мероприятий по укреплению совместной обороны Союзного государства. Еще раз повторю – нам скрывать нечего. Мы действуем открыто, мы действуем транспарентно, мы готовы отвечать на вопросы», - сказала она.

Также Захарова напомнила, что и Россия, и Украина, несмотря на то, что по многим позициям они диаметрально расходятся, симметрично называли дезинформацией безосновательные заявления западных СМИ о «войне».

«И Россия, и Украина, несмотря на диаметрально противоположные оценки многих вопросов и, мягко говоря, несовпадающие подходы ко многим как к двусторонним, так и международным проблемам, заявляли примерно одно и то же: во-первых, нет никаких фактов, которые говорили бы о каком-либо вторжении, а во-вторых, все, что мы читаем в западных СМИ на этот счет, это дезинформация», - сказала она.

Официальный представитель МИД отметила уникальность подобной ситуации.

«Наверное, впервые в истории человечества не только предполагаемая страна-агрессор, на роль которой коллективный Запад назначил Россию, но и предполагаемая страна-жертва в американском медийном спектакле опровергали все планы, упорно навязываемые англосаксонскими средствами массовой информации и войны», - сказала Захарова.

Также Захарова призвала не верить заявлениям США в отношении Украины, напомнив, что если что-то дают бесплатно, то это, скорее всего, мышеловка. Подробности.

Ранее сообщалось, что Захарова допустила попадание поставляемого Украине Западом оружия на черный рынок и предположила, что это оружие может быть использовано Украиной против своих же граждан. Подробности здесь на kp.ru.