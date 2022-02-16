Киев просит провести заседание ОБСЕ в течение 48 часов

Украинский министр иностранных дел Кулеба потребовал провести заседание ОБСЕ в течение 48 часов. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина потребовала провести совместное специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Кулеба написал об этом на своей странице в Twitter в среду 16 февраля.

Глава украинского МИД утверждает, что его страна хочет использовать инструменты ОБСЕ для «разрядки напряженности», вызванной «военными действиями» России у границ Украины. Кулеба уточнил, что Украина требует провести заседание в течение 48 часов.

«Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась участвовать во вчерашней встрече в рамках Венского документа. Теперь Украина требует совместного заседания Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для уточнения дальнейших шагов», - написал Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что Украина считает недостаточными заявления России о завершении учений в регионах, граничащих с Украиной.

«Нам нужна прозрачность и факты», - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что 13 февраля Киев запросил встречу с Россией и странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. Мероприятие состоялось во вторник 15 февраля .Россия отказалась принимать участие в консультациях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Венскому документу, созванных по инициативе Украины.

В то же время Украина проводит учения вооруженных сил в Ровенской области. В среду 16 февраля полигон посетил президент Украины. Зеленскому на учениях показали американские ракеты Javelin и Stinger, которые Украина получила от иностранных партнеров в качестве военной помощи. Подробности читайте здесь на kp.ru.