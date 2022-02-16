Кулеба: Киев обратился в СБ ООН из-за инициативы российской Госдумы о признании республик Донбасса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился в Совбез ООН из-за инициативы российской Думы о признании республик Донбасса. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выступил с инициативой обсудить на Совете Безопасности ООН обращение российской Госдумы к президенту Путину с призывом признать независимость республик Донбасса. Об этом Кулеба написал в среду 16 февраля в Twitter. По мнению Кулебы, эта инициатива российской Думы подрывает минские договоренности и мешает мирному урегулированию украинского кризиса.

«Украина официально обратилась в СБ ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых ЛДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля», - написал министр.

Ранее глава украинского МИД потребовал проведения совместного специального заседания Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Киев требует провести заседание в течение 48 часов.

В то же время заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов отметил, что перенасыщение Украины различными видами вооружений может вызвать «иллюзию непобедимости» как у военных чиновников этой страны, так и у представителей националистических группировок и «подтолкнуть их к провоцированию открытого военного столкновения» в районах, граничащих с ЛНР и ДНР. Подробности здесь на kp.ru.