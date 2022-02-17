Захарова выступила с обращением к главе МИД Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона опасается возможного нападения Великобритании. В связи с этим она призвала Лондон доказать отсутствие таких намерений.

- Мы не в первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам НАТО надо бы объясниться, с ними не так все очевидно. Пусть Британия докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у нее нет таких намерений, - заявила дипломат во время своего выступления на брифинге 16 февраля.

Она также напомнила об инциденте с британским эсминцем, который в прошлом году вторгся в российские территориальные воды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как Захарова назвала поразительной степень абсурда заявлений западных СМИ о якобы предполагающемся "вторжении" России в Украину. Захарова подчеркнула, что Россия действует открыто и готова отвечать на вопросы и разъяснять суть мероприятий по укреплению обороны Союзного государства.