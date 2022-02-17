Президент Чехии заявил о конфузе разведки США из-за прогноза о "российском вторжении" Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан заявил, что американские разведслужбы уже в третий раз за последние десятилетия попали в крупный конфуз. Теперь они оказались не правы с прогнозом о начале войны на Украине.

- Я еще несколько дней назад сказал, что, на мой взгляд, никакой войны (на Украине) не будет. Потому что россияне – не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы, - рассказал Земан о своей позиции в интервью Idnes.

Он указал на то, что ранее был в Ираке, где Америке так и не удалось найти оружие массового поражения. Второй конфуз Вашингтон допустил в Афганистане, когда утверждал, что движение "Талибан"* никогда не дойдет до Кабула.

Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у РФ нет планов о нападении на какое-либо государство. Как подчеркнул дипломат, разговоры о "российской агрессии - это чепуха".

*Запрещенная в России террористическая организация