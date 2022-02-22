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Политика22 февраля 2022 9:13

Глава ДНР Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения

В республике также создадут специальные формирования из сил и средств Генпрокуратуры и МВД
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Глава ДНР Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения

Глава ДНР Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995–2004 годов рождения.

«Осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995–2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом Донецкой народной республики», – сказано на сайте ДНР.

Кроме того, в республике будут созданы специальные формирования из сил и средств Генеральной прокуратуры и МВД ДНР.

Напомним, на прошлой неделе в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения.

Накануне президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российских военных. Об этом говорится в указах о признании независимости данных территорий.

Тем временем Пушилин заявил, что Украина продолжает готовиться к наступлению на Донбасс.