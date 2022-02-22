Глава ДНР Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995–2004 годов рождения.
«Осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995–2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом Донецкой народной республики», – сказано на сайте ДНР.
Кроме того, в республике будут созданы специальные формирования из сил и средств Генеральной прокуратуры и МВД ДНР.
Напомним, на прошлой неделе в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения.
Накануне президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российских военных. Об этом говорится в указах о признании независимости данных территорий.
Тем временем Пушилин заявил, что Украина продолжает готовиться к наступлению на Донбасс.