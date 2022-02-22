Глава ДНР заявил, что Украина продолжает готовиться к наступлению на Донбасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина продолжает готовиться к наступлению на Донбасс. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, указав на отсутствии информации о том, что Киев отказался от силового варианта.

«Киев готовился и готовится, ещё, к сожалению, у меня нет данных, я в дороге, у меня нет данных, что Киев передумал наступать или передумал силовым способом разрешать конфликт», - заявил глава ДНР в эфире Youtube-канала «Соловьев live».

Напомним, днем ранее, 21 февраля, Народная милиция ДНР сообщила о гибели военнослужащего при атаке украинскими, а также о том, что в результате этой атаки был тяжело ранен один военнослужащий и еще двое контужены. Позже появилось сообщение о том, что обстреляли две школы в Донецке. Сегодня, 22 февраля, в республике заявили о гибели трех человек при взрыве машины украинскими диверсантами.

Как писал сайт kp.ru, ранее в республиках Донбасса объявили эвакуацию мирного населения, а также всеобщую мобилизацию. Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин пообщался с жителями Донецка, узнав, как проходит мобилизация населения.