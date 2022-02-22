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Политика22 февраля 2022 9:17

Депутат Калашников заявил, что соглашения России с ЛНР и ДНР не оговаривают делимитацию границ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ отметил, что вопросы границы относятся к делам каждого государства
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Леонид Калашников. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Леонид Калашников. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В соглашениях России с Донецкой и Луганской народными республиками ничего не говорится о делимитации их границ, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Вопросы границы - это каждого государства вопросы, мы передаем их государствам теперь, с властями этих государств подписываем соглашения, - подчеркнул Калашников. - А вопрос делимитации там никак не оговаривается, это совершенно не предмет этого соглашения".

Как ранее писал сайт kp.ru, Леонид Калашников выразил мнение, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР в границах, установленных на референдуме 2014 года.

Напомним, 21 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин объявил историческое решение: Россия признает независимость республик Донбасса - ДНР и ЛНР. Президент подписал два указа: о признании ДНР и ЛНР. С этого момента РФ устанавливает дипломатические соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками.