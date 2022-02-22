Премьер Италии назвал решение России признать ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины

Марио Драги Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Я хотел бы выразить свое самое решительное осуждение решения российского правительства о признании двух сепаратистских территорий. Это неприемлемое нарушение демократического суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявил глава итальянского правительства во вторник, 22 февраля.

Драги отметил, что находит в постоянном контакте с союзниками Италии для того, чтобы «найти мирное решение кризиса и избежать войны в сердце Европы». По его словам, путь диалога остается важным, однако в рамках Европейского союза уже начали определят санкционные меры в отношении Москвы.

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Как писал сайт kp.ru, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что признание независимости республик было призвано остановить бойню и гибель людей, а зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал данное решение сложным, но единственно возможным