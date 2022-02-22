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Политика22 февраля 2022 10:45

В Европарламенте призывают исключить Россию из европейской экономики

Парламентарии заявили, что Путин должен «немедленно прекратить все агрессивные действия»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
В Европарламенте призывают исключить Россию из европейской экономики

В Европарламенте призывают исключить Россию из европейской экономики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия (ЕНП) – призвала Евросоюз ввести санкции против России в связи с признанием Москвой независимости республик Донбасса. Депутаты считают, то РФ должна быть исключена из европейской экономики.

«Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики», – сказано в документе, распространенном партией.

В своем заявлении парламентарии призвали президента России Владимира Путина «немедленно прекратить все агрессивные действия». Признание РФ независимости ДНР и ЛНР нарушают Минские соглашения и международное право, говорится в Twitter ЕНП.

Как писал сайт kp.ru, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что новые санкции Евросоюза в отношении России будут приняты во вторник, 22 февраля.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.