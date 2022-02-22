Песков назвал крайне нежелательным разрыв дипломатических отношений с Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле считают крайне нежелательным разрыв дипломатических отношений России и Украиной, он может осложнить отношения между двумя странами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это было бы крайне нежелательным сценарием, который, наверное, сделает все еще сложнее, а главное, не только для государств, но и для народов двух стран», – сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Москва заинтересована в дипломатических контактах с Киевом и остается к ним открытой, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает полный разрыв дипломатических отношений с Россией в связи с признанием ею независимости республик Донбасса. По его словам, соответствующий запрос пришел ему от Министерства иностранных дел России.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы республик Донбасса присутствовали при подписании, после чего расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.