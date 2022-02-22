Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на признание Россией независимости ДНР и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле считают реакцию Запада на решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) предсказуемой и прогнозируемой. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается их реакции, то она предсказуемая, прогнозируемая», - заявил представитель Кремля, отметив, что российские власти продолжат «работать и терпеливо доносить нашу аргументацию».

Напомним, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Италии Марио Драги назвал такое решение неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что в рамках Европейского союза уже начали определят санкционные меры в отношении Москвы. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон вскоре введет ограниченный пакет санкций из-за признания независимости республик Донбасса.