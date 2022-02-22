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Политика22 февраля 2022 11:55

Канцлер Австрии заявил, что санкции Евросоюза против России затронут «Северный поток – 2»

Новый пакет санкций ранее анонсировал глава европейской дипломатии Боррель
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Канцлер Австрии заявил, что санкции Евросоюза против России затронут «Северный поток – 2»

Канцлер Австрии заявил, что санкции Евросоюза против России затронут «Северный поток – 2»

Фото: REUTERS

Санкционный пакет Евросоюза в отношении России будет включать ограничения против газопровода «Северный поток – 2», заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Если санкционный режим вступит в силу, то им, конечно, будет охвачен и «Северный поток – 2», – сказал политик на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что новые санкции Евросоюза в отношении России будут приняты во вторник, 22 февраля. Они удут приняты в связи с признанием Москвой независимости респуьлик Донбасса. По словам Борреля, это будет только первый пакет санкций.

Напомним, ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявлял, что готовящиеся ЕС санкции против России в сфере экономики и финансов не коснутся «Северного потока – 2».