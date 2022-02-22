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Политика22 февраля 2022 12:53

В МИД РФ заявили, что Россия пока не собирается вводить войска в ДНР и ЛНР

Решение будет принято в случае обострения обстановки в Донбассе
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Россия пока не вводила войска в Донбасс, но все может измениться

Россия пока не вводила войска в Донбасс, но все может измениться

Фото: REUTERS

Россия готова оказать военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в случае агрессии со стороны Украины, но в настоящее время планов вводить российские войска в Донбасс нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко во вторник, 22 февраля 2022 года.

"Военная помощь предусмотрена договором. Но давайте не будем спекулировать. Пока никто не собирается ничего никуда вводить, - подчеркнул Руденко. - Если будет угроза, тогда мы окажем содействие в соответствии с ратифицированными договорами".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить слухи о вводе российских военных в Донбасс, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, Госдума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, которые включают в себя в том числе соглашения в области обороны.