Bloomberg раскрыло подробности санкций Евросоюза против России

Евросоюз планирует ввести санкции против ВЭБ.РФ и «Промсвязьбанка» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции Евросоюза в отношении России из-за признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик коснуться госкорпорации ВЭБ.РФ, банка «Россия» и «Промсвязьбанка». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

По информации агентства, санкции ограничат доступ России на европейские финансовые рынки. О том, как именно это будет работать, не уточняется.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что новые санкции Евросоюза в отношении России будут приняты во вторник, 22 февраля. Их введут из-за признания Москвой республик Донбасса. По словам Борреля, это будет только первый пакет санкций.

Тем временем крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия – призвала Евросоюз ввести санкции против России. Депутаты считают, то РФ должна быть исключена из европейской экономики.